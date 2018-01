Panamá sigue en el puesto 15 del mundo en béisbol

En la lista, correspondiente al mes de enero de este año, Panamá tiene 1382 puntos y se mantienen en la misma posición que tuvo en el último ranking del año pasado.

A nivel del continente americano, Panamá es el octavo país con la mejor clasificación.

Japón (5658 pts.), Estados Unidos (5414 pts.) y Corea del Sur (3808 pts.) ocupan los tres primeros lugares del listado.

