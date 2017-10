Yasiel Puig: "Para mi equipo esto no termina el martes"

La verdad, varias cosas salieron mal, pero la derrota de los Dodgers 13-12 en 10 entradas del épico Juego 5 de la Serie Mundial contra los Astros cuenta como sólo una derrota, incluso si pone a Los Angeles al borde de ser eliminados después de una espera de 29 años.

Sin embargo, debido a que tienen la ventaja de local con la mejor foja en las Grandes Ligas en la temporada regular, el Clásico de Otoño regresa al Dodger Stadium y el jardinero Yasiel Puig tiene una predicción.

"Para mi equipo esto no termina el martes. Habrá un Juego 7", dijo Puig, quien conectó un jonrón de dos vueltas como parte del ataque de tres carreras en la novena entrada que ayudó a los Dodgers a llevar el partido a extrainnings.

"Desde el primer día de los Entrenamientos de Primavera este equipo se ha preparado bastante y este es el motivo por el que estamos en la Serie Mundial. Quiero agradecerles a los aficionados por apoyar a nuestro equipo el martes y habrá un Juego 7".

El cerrador Kenley Jansen fue uno de varios en el clubhouse de Los Ángeles con la misma mentalidad de Puig.

"Ellos están celebrando la victoria y están arriba 3-2, pero todos saben que deben ganar otro partido", señaló Jansen, quien estuvo invicto en la temporada regular pero ya echado a perder un rescate y ha sufrido una derrota en la Serie Mundial. "El hecho de que volvemos a casa nos ayuda a seguir luchando. No hay tiempo para bajar la mirada.

"No nos importa a quien nos enfrentaremos, debemos seguir optimistas. No podemos dejar que un partido como estos nos afecte. Ellos aprovecharon su ventaja como local -- nos llevamos uno y ahora debemos proteger nuestro hogar y tratar de ganar el Juego 6 para volver a la contienda. Tienen que llegar a nuestro estadio e intentar dar el último golpe. Este no es el momento de bajar los brazos ni preocuparnos por lo que pasó. Ahora es momento de pensar en el partido del martes".

Desde 1985, los equipos abajo 3-2 en una serie del mejor de siete partidos (Serie de Campeonato y Serie Mundial) y jugando como local en los Juegos 6 y 7 han reaccionado para ganar en 14 de 28 ocasiones. Aquellos equipos que ganan el sexto encuentro en casa, tienen foja de 14-2 en el séptimo compromiso.

Por eso para los Dodgers la meta principal será encontrar una manera de vencer al abridor de los Astros, Justin Verlander, en el Juego 6.

Texto: Ken Gurnick (MLB.com)