Yankees ponen a Miguel Andújar en lista de lesionados

El infielder dominicano tiene un tirón en el hombro derecho y fue sustituido en el roster de Nueva York por Tyler Wade.

Andújar empezó la temporada bateando .231 (de 13-3) con una empujada en sus primeros tres partidos del 2019. La campaña pasada, el quisqueyano terminó segundo en las votaciones para Novato del Año al terminar con línea de .297/.328/.527, 47 dobles, 27 jonrones y 92 impulsadas.

Unas horas después de colocar en la lista de lesionados al guardabosque Giancarlo Stanton por un tirón en el bíceps izquierdo, los Yankees inhabilitaron al tercera base Miguel Andújar.

Texto: Bryan Hoch (MLB.com)