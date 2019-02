Steve Kerr le dice a Bryce Harper que firme con los Gigantes

El domingo, el entrenador de los Golden State Warriors en la NBA, Steve Kerr, aprovechó la oportunidad durante una rueda de prensa para ayudar a que la franquicia de béisbol de la Bahía firme al cotizado toletero

We have fined @SteveKerr $50k for tampering. 😂 pic.twitter.com/EC71Wndp4A

Ya sabíamos que Kerr tenía una gran relación con el manager de los Gigantes, Bruce Bochy. Hasta compartieron un momento antes de un encuentro la temporada pasada. Si Kerr logra convencer a Harper, es posible que haya momentos similares entre los exitosos técnicos de la Bahía.

Warriors coach Steve Kerr taking in the #SFGiants game. Shaking hands with Bruce Bochy. Many championships between them. #Dubnationpic.twitter.com/HjcqLSGX3D