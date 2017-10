Receptor de Atléticos dice que le negaron servicio en restaurante por arrodillarse en himno de EEUU

Maxwell se convirtió en el primer atleta de las Mayores en arrodillarse durante el 'The Star-Spangled Banner' el mes pasado en un gesto de solidaridad con los jugadores de la NFL que protestaban por la injusticia racial.

Una ola de protestas estalló en la NFL y se extendió a otros deportes después de que el presidente Donald Trump tildara a los jugadores que se arrodillaban durante el himno nacional de "hijos de puta".

Maxwell le dijo al sitio web de TMZ.com que un camarero que lo reconoció en un restaurante en Alabama se negó a servirle después de su protesta.

"Nos negó el servicio en el almuerzo y tuvieron que buscar otro camarero para atender nuestra mesa en el mismo restaurante", dijo Maxwell.

"Dijo: '¿Eres el tipo que se arrodilló? Yo voté por Trump y represento todo lo que él representa'", le aseveró el camarero.

Maxwell le explicó a TMZ que la experiencia es muy común.

"De ahí soy y, como dije, a menos que pases por eso, no lo entenderás, no lo sentirás. Tengo 26 años. Soy muy respetuoso. Soy muy educado. Y todavía me sucede a día de hoy. Por eso me arrodillo", añadió el jugador.

Las protestas de la NFL las comenzó el ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, para llamar la atención sobre la injusticia racial tras la muerte de varios hombres de raza negra durante enfrentamientos con las fuerzas del orden.