Paddack, Alonso y la disconformidad por el Novato del Mes

Resulta que a Paddack no le cayó bien que Alonso fuera nombrado Novato del Mes de mayo en dicho circuito. En los días antes del partido entre los Padres y los Mets el lunes, Paddack le dijo a The Athletic lo que pensaba de la situación.

"Voy por él. Ya veremos el lunes quién es mejor".

El lunes, Paddack dio la cara e hizo valer sus palabras. El diestro le ganó el duelo al reinante Cy Young de la Nacional, Jacob deGrom, con 7.2 brillantes entradas y 11 ponches (Alonso fue abanicado dos veces), permitiendo apenas cuatro hits.

"¿Preferirías ser Novato del Mes y Novato del Año?" expresó Paddack después del encuentro. "No tengo nada en contra de Pete Alonso. Es una buena persona y fue bien merecido su premio a Novato del Mes. Pero quería divertirme un poco con eso, para motivarme y para motivar a mi equipo".

¿Motivado? Paddack siempre está motivado y bien animado. Pero esto fue más. El abridor le puso punto final a un ponche propinado a Alonso con una recta de 97.9 millas por hora, su pitcheo de más velocidad en la temporada. De ahí, gritó al estilo rugido de león.

El próximo enfrentamiento entre Paddack y Alonso terminó igual, un ponche con cuatro lanzamientos.

"Si ése es quien es él, ése es él", dijo Alonso. "Hay muchas personalidades diferentes en el juego, pero al final del día, hoy fue de él. No podemos hacer nada al respecto. Tiró un paquete de ceros. Sobre todo tomando en cuenta lo que dijo, es difícil de aceptar".

Alonso terminó yéndose de 3-0 ante Paddack, cuyos 11 ponches fueron la mayor cantidad en su joven carrera y también el mayor total de un novato en las Grandes Ligas en el 2019.

"Él quería dominarme y lanzó muy bien", expresó Alonso. "Sé lo que dijo. A mí no me cae bien eso. Y para nosotros como equipo, no es bueno. Definitivamente, deja un mal sabor en la boca".

Texto: AJ Cassavell (MLB.com)