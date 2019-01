Metallica saluda y felicita a Mariano Rivera

Cada vez que sonaba esa canción, en las bocinas y altavoces del Yankee Stadium, los presentes sabían que el lanzador panameño entraría al montículo para realizar su trabajo.

"Con todo el respeto que ellos merecen, no fui a un concierto de Metallica", indicó Rivera, mientras reía, sobre el grupo que interpreta la que fue su canción insignia. "Soy cristiano y con el respeto a Metallica no escucho su música."

Metallica manifestó en el día del anuncio de Mariano Rivera, como miembro del Salón de la Fama, y lo hizo mediante un video.

"Felicidades de parte de toda la familia de Metallica, Mariano, por tu inducción al Salón de la Fama", expresó el vocalista de la banda James Hetfield.

"Fue un honor servirte y nos divertiremos al verte entrar al Salón (de la Fama) este verano", agregó el baterista Lars Ulrich.

Después de ver el video, Rivera agradeció las palabras del grupo.

La ceremonia de inducción se realizará el 21 de julio de este año.

Hey Mo, we've got some old friends that wanted to say congrats. pic.twitter.com/enlwrVpaCc