Mellizos retirarán el número de Joe Mauer en junio

Mellizos retirarán el número 7 de Joe Mauer

Los primeros 20,000 fanáticos en el estadio también recibirán una gorra Mauer No. 7.

Mauer se convertirá en el octavo jugador en ver su número retirado por la organización de Minnesota, junto a Harmon Killebrew (No. 3 - 1975), el panameño Rod Carew (No. 29 - 1987), el cubano Tony Oliva (No. 6 - 1991), Kent Hrbek (No. 14 - 1995), Kirby Puckett (No. 34 - 1997), Bert Blyleven (No. 28 - 2011) y Tom Kelly (No. 10 - 2012).

El oriundo de St. Paul, Minnesota se retiró como jugador activo en noviembre después de 15 estelares temporadas en las Grandes Ligas -- cada una de ellas con los Mellizos -- que incluyeron seis convocatorias al Juego de Estrellas, tres títulos de bateo, tres Guantes de Oro y el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en el 2009.

Como uno de los mejores jugadores en la historia de los Mellizos, Mauer terminó su carrera con promedio de .306 y 2,123 hits.

Texto: David Adler (MLB.com)