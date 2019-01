Mariano Rivera tendría en su némesis a su compañero de inducción

Edgar Martínez, el recordado jugador puertorriqueño de los Marineros de Seattle, fue considerado el némesis del excerrador panameño ya que le bateó imparables en muchas de las ocasiones en las que se enfrentaban.

Habitualmente Rivera dominaba a los bateadores que lo enfrentaban. Según las estadísticas de las Grandes Ligas, cerca de las dos terceras partes de los 993 peloteros que se pararon en las cajas de bateo ante el exserpentinero, durante sus 19 años de carrera, batearon para promedios de .200 o menos. Sin embargo con Martínez la historia fue diferente.

El boricua pegó 11 imparables en 19 turnos para un promedio de .593 ante el extaponero panameño. De esos incogibles, tres fueron dobles y dos cuadrangulares con seis carreras empujadas.

"Él tenía más que mi número", expresó Rivera sobre Martínez en una entrevista al periodista Charlie Rose tras su retiro en 2013. "Él tenía mi desayuno, almuerzo y cena", agregó.

Incluso cuando el panameño desarrolló su famoso lanzamiento, el 'cutter', no logró dominar al exbateador designado puertorriqueño.

El hecho de batear las pelotas al medio o la banda contraria del terreno de juego, le permitió a Martínez superar esa arma que le dio tantas satisfacciones a Rivera y a los Yanquis de Nueva York.

"Su bola cortaba afuera, así que no podías tratar de halarla", indicó Martínez. "Tenías que seguir ese lanzamiento e ir en esa dirección. Me decía a mí mismo que para un lanzador como Mariano, no podías hacer 'swing' de más."

En una trayectoria de 18 años en la 'Gran Carpa', el expelotero de los Marineros empujó seis carreras, recibió cuatro ponches y tres bases por bolas de Rivera.