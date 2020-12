La MLB investiga a Omar Vizquel por acusaciones de supuesta violencia doméstica

“Si bien Omar Vizquel no ha sido empleado por una organización de Grandes Ligas durante algún tiempo, estamos al tanto de las acusaciones y continuaremos investigándolas”, dijo la liga a The Athletic en un comunicado.

El reporte de The Athletic, que incluye entrevistas con Blanca, amigos y vecinos, así como información de la investigación de MLB, informes anteriores y resúmenes policiales, aborda detalles sobre el supuesto abuso de Vizquel, tanto físico como emocional, por un periodo de varios años.

Grandes Ligas investigó a Vizquel después de ser arrestado en 2016 por un un ataque de cuarto grado. Blanca retiró los cargos argumentando que Vizquel la amenazó con dejarla en la ruina económica si no cooperaba. Blanca dejó Vizquel en agosto de 2020, conduciendo desde Arizona hasta un refugio para mujeres en Texas. Solicitó el divorcio una semana después.

En octubre de 2020, Blanca hizo público que comenzó el proceso de divorcio asegurando que había permanecido en silencio pues Vizquel no quería que se supiera nada para no dañar su reputación, su carrera y su camino al Salón de la Fama del Béisbol en Estados Unidos. El ex beisbolista respondió a dichas acusaciones argumentando que no participaría de una discusión en redes sociales “que no contribuya a una solución positiva, ni hace honor a los buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos”, dijo Vizquel.

Vizquel también ha sido investigado por MLB debido a un incidente que tuvo con un empleado del equipo mientras administraba la filial Double-A de los Chicago White Sox en Birmingham en 2019. Vizquel perdió su trabajo después de esa temporada y meses después fue contratado por los Toros de Tijuana, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Vía: Séptima entrada.