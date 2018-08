Jurado perdió, pero deja buena impresión al director de los Rangers

Jeff Banister, quien dirige a los Rangers, expresó su satisfacción por la manera de trabajar de Jurado a pesar de que cargó con la derrota de los Rangers ante los Atléticos de Oakland, por 0 carreras a 6.

"Me gusta como compite", comentó Banister sobre el lanzador panameño. "Su 'sinker' estuvo bien... retrocedes al contacto fuerte y solo tres le conectaron fuerte. No había vacilación en su acercamiento. Me gusta como luce en el montículo... sabe lo que necesita hacer contra bateadores de las Grandes Ligas."

El manager reconoce que el arma principal de Jurado es el 'sinker', pero ha observado que el serpentinero ha incluido otros tipos de lanzamientos a su repertorio.

"Cuando eres un lanzador de 'sinker', lanzas para (que los bateadores) hagan contacto (con la pelota)", manifestó Banister. "Él está trabajando en sus recursos secundarios. Su cambio es un buen lanzamiento, y su bola rompiente estuvo mejor (anoche). Tuvo algunos 'strikes' con eso. Parte de su desarrollo será que trabaje en sus lanzamientos secundarios."

Habló Jurado

Después del partido, Jurado manifestó que se sintió contento por el trabajo que realizó ante los Atléticos.

"Mi 'sinker' estuvo funcionando. Eso es lo importante para mí", declaró el oriundo de la provincia de Coclé.

Con respecto a los otros lanzamientos en los que trabaja, Jurado indicó: "Me siento bien con ambos lanzamientos, el cambio y la curva. Trato de seguir trabajando en ambos y vamos mejorando cada vez más."

El serpentinero trabajó cinco episodios y dos tercios en los que permitió 10 imparables y cuatro carreras, con un ponche y una base por bola.

Durante esta campaña, el lanzador ha tenido seis aperturas en las que ha acumulado récord de dos triunfos y tres derrotas con una efectividad de 6.40.