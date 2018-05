El pelotero panameño conectó el vuelacercas en la parte alta del octavo episodio con un corredor en base, quien fue Nick Markakis.

Ese fue el único inatrapable de Camargo en dos turnos al bate, con una carrera anotada y dos empujadas; su promedio ofensivo en la presente campaña del béisbol de las Grandes Ligas es de .316.

