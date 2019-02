Johan Camargo, del fútbol al béisbol a punta de empeño

El pelotero visitó las instalaciones de TVN Media y confesó que el fútbol fue su primer amor. Aunque aún disfruta de ese deporte, el béisbol se ha convertido en su vida y solo espera mantenerse jugando para alcanzar nuevos objetivos y representar bien a Panamá.

Pregunta: ¿Cómo fueron tus inicios en el béisbol?

Respuesta: "Empecé a los cuatro años. Mi papá me llevaba a los estadios, me gustaba el fútbol también, pero creciendo me concentré en el béisbol. Después llegaron las oportunidades con los equipos de Panamá Metro; jugué a los 15 y 16 años con el equipo juvenil."

Pregunta: ¿Qué recuerdos tienes del momento que los Bravos te firmaron?

Respuesta: "A los 16 se me dio la oportunidad con los Bravos de Atlanta y me hicieron pruebas. Quería un chance de llegar allá (Grandes Ligas), ir a batallar por ese gran sueño que uno tiene de niño."

Pregunta: Tu hermano José también juega béisbol. ¿De qué manera él influyó en ti para que trabajaras en tu sueño de llegar a las Grandes Ligas?

Respuesta: "José fue una estrella en mi vida. Lo veía desenvolverse en la defensa, como movía las manos. Viéndolo saqué copia para mejorar su talento. Siempre me motivó, sabiendo que él estuvo con el equipo de Cleveland. Me motivó diciendo que las cosas no eran fáciles, que me enfocara más que todo. Me dijo que creyera en mí y que luchara por eso, sin saber lo que podía hacer. Me dijo: 'trabaja todo el tiempo, no bajes la cabeza y mantente por esa línea que no será fácil'".

Pregunta: Describe lo que ocurrió el día que los Bravos te ascendieron a su equipo de Grandes Ligas y cómo tu familia recibió la noticia.

Respuesta: "Fue un momento de pánico, de susto. Un día antes recibí un pelotazo en el pie. Al día siguiente no estoy jugando, como que habían dado la orden de que no me pusieran al día siguiente, incluso estaba golpeado todavía. Se termina ese juego y voy a atenderme. El 'trainer' me chequea y dice: 'se queda así, vaya donde el manager' y yo (pensé): '¿qué pasó aquí?', pensando que mi pie estaba malo.

Me llaman a la oficina y estaba con ese miedo, pensando en qué me iban a decir. Llegando donde el manager, él me da la mano y yo le pregunto si pasa algo. Él me dice: 'Sí pasa algo, mañana te vas para Florida', yo le pregunté: ¿Qué le dijo (el trainer)? Si yo estoy bien, yo puedo jugar. Se ríe y me dice: 'suelta ese uniforme que mañana vas a hacer tu debut. Te esperan mañana en el equipo grande'.

Por dentro, reventé, soñé con ese llamado y quería compartirlo con mi familia. Fui al bus y, con lágrimas, llamé a mi papá, le pregunté por mi mamá y le dije que la llamara. Les pedí que se sentaran que tenía que decirles algo importante. Ellos me preguntaron si me había pasado algo en el pie, porque sabían del golpe, yo les dije que mi pie estaba bien y agregué: 'quiero decirles que tienen a un Camargo en Grandes Ligas', se quedaron en silencio.

Este también era el sueño de mi hermano, él fue un apoyo para mí. Tal vez yo de niño era un poco rebelde, me gustaba que me dejaran en mi mundo. Me hubiera gustado jugar con él en Grandes Ligas. Dios puso esta situación, él puso a mi hermano en medio para darme consejos. Ahora me dice: 'mi sueño ahora es verte a ti', me dada un poco de 'cosa' porque hubiera querido estar aquí. Lo cumplí también por él... hubo críticas porque a lo mejor pensaban que me iba a pasar lo mismo que le pasó a mi hermano, pero él me motivó a luchar por ese sueño."

Pregunta: ¿Qué diferencias has visto entre jugar en ligas menores y en las Grandes Ligas?

Respuesta: "El sistema de ligas menores es muy diferente al de Grandes Ligas. No es el mismo juego, ya que en ligas menores te puedes encontrar a dos o tres jugadores con el mismo talento para estar en Grandes Ligas. Pero ya, cuando llegas a Grandes Ligas, la gente tiende a minimizar los errores y el que menos se equivoca es el que se mantiene. Ya eso está en la mente, en que tu quieras seguir trabajando hasta que te retires, hasta que Dios diga hasta aquí. Espero que llegado ese momento sea en Grandes Ligas. Que Dios me mantenga en salud para que me permita seguir jugando".

Pregunta: En dos temporadas en la 'Gran Carpa' mejoraste en algunos aspectos de tu juego. ¿A qué se debe ese progreso en tu desempeño?

Respuesta: "Cuando van pasando los años uno aprende cosas nuevas, Freddie (Freeman), (Julio) Teherán y (Nick) Markakis han sido un gran apoyo para mí. (Julio) Teherán vino donde mí y me explicó el sistema, (Nick) Markakis me ayuda ofensivamente, ha sido algo increíble que me ha ayudo en pequeñeces en algunos datitos. Verlo batear es '¡wao!', algo impresionante. No me gusta molestar a los veteranos, pero si se te acercan es porque saben algo o ven algo que te ayuda a mejorar.

Siempre trato que, lo que ellos me enseñan, transmitirlo a los más jóvenes. El béisbol no tiene edad, siempre y cuando madures a tiempo. Si tienes 19 años y puedes madurar rápido como el caso de (Ronald) Acuña Jr. puedes jugar en Grandes Ligas."

Pregunta: Los Bravos clasificaron a los playoffs el año pasado donde enfrentaron a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué tal fue esa experiencia?

Respuesta: "Los Dodgers son un equipo de tradición. Enfrentarme a uno de los mejores lanzadores de la liga como (Clayton) Kershaw es algo increíble. A pesar de que no logramos lo que queríamos como equipo, porque hubo un bajón, lo gozamos al máximo y le dimos a la fanaticada (de los Bravos) una esperanza. Eso a futuro lo vemos crecer con la juventud y los veteranos que nos apoyan. Aprovechando estas condiciones que tenemos para llegar a una Serie Mundial y poder ganarla."

Pregunta: Con la llegada al equipo de Josh Donaldson se espera una competencia por los puestos titulares en el cuadro interior. ¿Cómo tomas esa situación?

Respuesta: "Donaldson es un pelotero MVP de la Liga Americana al que se le puede sacar provecho por su experiencia. Como equipo todos vamos a poner un granito de arena para llegar a postemporada. Yo juego varias posiciones y tomo como ejemplo la historia de Martín Prado, que es un pelotero que viene de abajo como yo. Siempre he dicho que mi posición favorita es el lineup, no me importa dónde esté pero estar ahí y ayudar al equipo es mi prioridad."

Pregunta: La base de los Bravos está conformada por jugadores jóvenes. ¿Qué se espera del equipo para el futuro?

Respuesta: "Hay que seguir madurando. Hay una camada de veteranos que han jugado más que nosotros. Somos como una familia y nos ha caracterizado ir al cuadro a divertirnos. No tenemos miedo a fallar, sabemos que no somos perfectos y tratamos de dar lo mejor de lo mejor".

Pregunta: Acompañaste a los Toros de Herrera, que ganaron la Serie del Caribe para Panamá. ¿Cómo fueron esos días que compartiste con ese equipo?

Respuesta: "Primero agradezco a la Serie del Caribe por tomar en cuenta a Panamá para ser la sede. Segundo pude ver como un equipo se armó en poco tiempo, entre panameños y extranjeros. Sabía que no sería fácil porque había jugado con jugadores de Panamá y de los otros equipos.

El primer día que fui al juego ante República Dominicana les dije :'hermanos: esto no será fácil, pero mantengan buena defensa y buen picheo'. Al ver cómo hacían bien las jugadas ante equipos más experimentados, y cómo lograron acoplarse, me dije que este no era un equipo, sino una familia.

Siempre les dije: 'termine lo que empezaron'. Ya saben que pueden competir. El equipo hizo su parte cada uno. Ya cuando llegaron a la final me dije que este era el equipo campeón."

Pregunta: ¿Te gustaría formar parte de la selección de Panamá para la eliminatoria al Clásico Mundial de Béisbol?

Respuesta: "Si hubiese un torneo ahora mismo, me pondría la camiseta de Panamá. Si no me dan permiso para la Eliminatoria y Panamá pasa al Clásico, no sé que va a pasar porque voy a querer jugar con todo, voy a pedir ese permiso porque quiero jugar por mi país y competir con otros países. Aunque lo he hecho fuera de los países, lo quiero hacer con mi camisa."

Pregunta: ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que aspiran a triunfar en el deporte?

Respuesta: "A los jóvenes, les digo que no desmayen, que quieren algo búsquenlo. Habrán críticas, pero déjenlas pasar y vayan por lo que vayan a ir. Denles ese gozo a sus padres y verán el orgullo que sientes al darles una satisfacción a tus padres. Le doy gracias a Dios que me dio esta bendición que no pienso desaprovechar. No todo el mundo podrá hacer lo que quiere, pude haber sido futbolista pero mi papá me llevaba al béisbol y salió un Grandes Ligas en vez de un jugador que está en la Champions League. Sigan por el camino del bien, no sean de mente débil vayan por eso y luchen que no es fácil, pero nunca será imposible."