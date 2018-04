Johan Camargo conectó su primer jonrón del año para Bravos

Camargo conectó el vuelacercas en la parte del tercer episodio, cuando habían dos corredores en las bases, ante los lanzamientos de Vince Velásquez.

Ese fue el único incogible del jugador capitalino en cuatro turnos al bate que tuvo en ese encuentro. Además tuvo una carrera anotada, tres empujadas y recibió un ponche.

Camargo tiene un promedio de bateo de .294 en esta campaña.

.@camargo going for a little Sunday drive 😎#ChopOnpic.twitter.com/ZOPvRRVsMu