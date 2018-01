Ichiro considera volver a Japón y jugar allá

La carrera de Ichiro Suzuki en las Grandes Ligas podría haber terminado, pero eso no quiere decir que el estelar pelotero japonés esté listo para retirarse.

A los 44 años, Suzuki ha ofrecido sus servicios a la mayoría de los 30 equipos de las Mayores, aunque sin éxito hasta ahora. El toletero zurdo, dueño de 3,080 hits en la gran carpa, quiere seguir jugando pelota y si no es capaz de hacerlo en Estados Unidos podría ponerle fin a su histórica carrera en Japón, dijo su agente John Boggs.

"Pero no quiero pensar en eso", le dijo Boggs a MLB.com. "Cada día mantengo la esperanza de que alguien se va a dar cuenta de que Ichiro sería de una tremenda ayuda para cualquier organización".

Ichiro, que sin duda será exaltado al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, jugó las últimas tres temporadas en Miami. Cuando los nuevos dueños tomaron el mando, decidieron pagar la cláusula de US$500,000 en vez de ejercer la opción por US$2 millones para el 2018.

Ichiro ha dicho que le gustaría jugar hasta los 50 años.

"Me siento como un perro en la tienda de mascotas que todavía no han vendido", dijo Suzuki el mes pasado en Japón. "Claro que me gustaría jugar el año entrante".

Consultado sobre la posibilidad de hacerlo en Japón por primera vez desde el 2000, Suzuki añadió: "Cuando usas la palabra 'posibilidad', puede tener muchos significados, pero quiere decir que cualquier cosa es posible mientras las posibilidades no sean cero".

Texto: Barry M. Bloom (MLB.com)