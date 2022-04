Las tensiones aumentaron hacia el final del partido. Cleveland estaba arriba 4-3 con dos outs en la novena entrada cuando Isiah Kiner-Falefa de Nueva York conectó un doblete ante Emmanuel Clase de Cleveland, empatando el juego y enviando al jardinero izquierdo Steven Kwan contra la pared mientras perseguía la pelota.

En ese momento, se vio al jardinero Myles Straw trepando la cerca y confrontando a los fanáticos de los Yankees que lo abucheaban.

Myles Straw climbed the fence just to talk smack with Yankees fans 😂 pic.twitter.com/kex6xmoLpo