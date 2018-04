Exjugador de NFL, Tim Tebow, pegó jonrón en su primer turno en Doble-A

Por segundo año seguido, el ex mariscal de campo de la NFL y ahora jugador de ligas menores de los Mets se voló la cerca en su primera visita al plato de la campaña. En abril del 2017, Tebow pegó un cuadrangular en el primer turno de su debut en liga menor por Clase-A Columbia Fireflies.

Tebow arrancó la temporada de Ligas Menores 2018 en Doble-A tras pasar un buen trecho de la primavera en el campamento de los Mets, donde bateó de 18-1. El jueves arrancó como jardinero izquierdo y bateó de séptimo en el lineup por los Rumble Ponies.

First pitch and it’s GONE! @TimTebow goes deep in his first Double-AA at bat!We lead 5-0 into the 2nd!#LetsRumblepic.twitter.com/gWmb8wVQL6