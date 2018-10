Dodgers ganan en 18 innings y recortan distancias en Serie Mundial

El choque, que duró siete horas y 20 minutos, se terminó decidiendo por una acción individual de Muncy, quien ya había anotado también en el decimotercer inning para mantener vivo el encuentro y también la eliminatoria (2x2).

El partido batió varios récords, entre ellos el de mayores entradas y el de más jugadores que participaron en un mismo juego (46) en la Serie Mundial.

El cuarto encuentro, en el que los Dodgers tratarán de sellar las tablas y los Red Sox poner un casi definitivo 3-1, se disputará este mismo sábado en Los Ángeles.

