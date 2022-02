"Hoy anuncio que los Miami Marlins y yo terminamos oficialmente nuestra relación y ya no seré director ejecutivo ni accionista del club. Hace cinco años tuvimos la visión de cambiar la franquicia de los Marlins, y como director ejecutivo, me enorgullece poner mi nombre y reputación en juego para hacer realidad nuestro plan..."Dicho esto, la visión para el futuro de la franquicia es diferente a la que me inscribí para liderar. Ahora es el momento adecuado para que me haga a un lado cuando comience una nueva temporada".