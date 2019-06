Darío Agrazal: "Me decía a mí mismo que era solo otro juego"

"Definitivamente sentí como si esto es todo por lo que he soñado", dijo Agrazal a la página oficial de los Piratas, con la ayuda de un intérprete.

El serpentinero reconoció que los nervios estaban presentes durante toda su faena de cuatro entradas, por lo que trató de controlarse en todo momento.

"Sentí que era un sueño hecho realidad. Salí y vi la situación como solo otro juego. Constantemente me decía a mí mismo que era solo otro juego, me concentraba en ello como otro partido y continuaba manteniendo el nivel, salía (al terreno) y competía", describió.

El sexagésimo tercer panameño que debuta en la 'Gran Carpa' manifestó que continuará trabajando para tener una nueva oportunidad de lanzar en las Mayores.

"Mi meta ahora es continuar compitiendo y trabajando duro para ganar y obtener esa oportunidad para volver y ayudar a este equipo a ganar", manifestó.

Horas después, los Piratas anunciaron la vuelta de Agrazal a Triple A.

ROSTER MOVE: We have recalled RHP Yefry Ramirez from Triple-A Indy and RHP Dario Agrazal has been optioned to AAA.Ramirez will wear No. 70.