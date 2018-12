¿Estará Dallas Keuchel de vuelta con los Astros?

El abridor Dallas Keuchel sigue sin firmar un nuevo contrato antes de la llegada del año nuevo y los Astros todavía no han realizado un refuerzo de alto calibre en su grupo de lanzadores. Por ese hecho surge la siguiente interrogante: ¿Habrá una posibilidad realista de que el zurdo regrese a Houston?

Brian McTaggart de MLB.com piensa que es posible, pero agrega que las posibilidades son mínimas.

"Pienso que, si a finales de enero el mercado no es el que Keuchel anticipa, y los Astros no han llenado la vacante en el tercer turno de la rotación, creo que Keuchel puede ser una alternativa. No pienso que los Astros estén dispuestos a ofrecer los cinco años que Keuchel desea, pero las cosas pueden cambiar".

Houston tendrá tres ausencias en el 2018 con las partidas de Keuchel y Charlie Morton a la agencia libre y Lance McCullers Jr. recuperándose de la cirugía Tommy John. Pero la rotación todavía está encabezada por Justin Verlander y Gerrit Cole, y los últimos tres huecos podrían llenarse con Collin McHugh, Brad Peacock, Josh James y Forrest Whitley.

Texto: MLB.com