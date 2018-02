Christian Bethancourt vuelve a sus raíces

Relacionados Panameño Christian Bethancourt es el MVP en República Dominicana

Desde este invierno, el panameño se ha dedicado de nuevo a la receptoría. Destacándose con las Águilas Cibaeñas al final de la campaña regular en la República Dominicana y durante toda la postemporada-hasta el punto de ser nombrado Jugador Más Valioso de la serie final vs. los Tigres del Licey-Bethancourt pretende reestablecerse como cátcher en los Estados Unidos con un pacto de liga menor en los Cerveceros de Milwaukee.

Pero antes de eso, el oriundo de la Ciudad de Panamá quiere poner de su parte en la representación dominicana que disputa la Serie del Caribe Jalisco 2018.

"Contento de representar un país tan bonito como la República Dominicana, que me ha querido y me ha adoptado a lo largo de los años", dijo Bethancourt, quien también había jugado con los mismos Tigres en Dominicana del 2012 al 2014. "Ojalá podamos conseguir la corona".

Bethancourt, una vez considerado un prospecto de alto calibre en el sistema de los Bravos, asistió a tres Juegos de las Futuras Estrellas con dicha organización. Pero como receptor a nivel de Grandes Ligas, no dio la talla y, tras un cambio a los Padres, fue convertido en una especie de cátcher/lanzador/jardinero, debido a su fuerte brazo y buena habilidad atlética. Tampoco dio resultados ese plan, ya que con el equipo grande de San Diego Bethancourt permitió seis carreras limpias y dio ocho bases por bolas en 3.2 entradas, además de registrar efectividad de 8.21 en 41.2 innings por Triple-A El Paso.

"La vida da muchas vueltas. Entonces, a mí me tocó en los últimos dos, tres años estar en varias de esas vueltas", manifestó Bethancourt. "Siempre me mantuve positivo. Fui un receptor muy cotizado. Intenté ser lanzador por una temporada o ser como súper utility. No salió de la mejor manera como quise. Entonces, decidí volver a la receptoría. Estuve trabajando fuerte antes de unirme a las Águilas Cibaeñas y el trabajo fuerte, Dios te lo compensa".

Con las Águilas en Dominicana, Bethancourt bateó de 10-4 con cuatro empujadas en tres juegos de la temporada regular, tuvo promedio de .280 en la semifinal de "todos contra todos" y produjo un robusto .421 (19-8) en la serie final que se fue al máximo de siete partidos.

En lo que va de esta Serie del Caribe, el istmeño batea de 8-4 con una anotada por las Águilas, que el domingo derrotaron a los Criollos de Caguas (Puerto Rico) para poner su marca en el torneo en 1-1.

Para Bethancourt, dichos éxitos han sido con la mente totalmente concentrada en su papel de toda la vida: Receptor y bateador.

"Es lo que siempre he hecho, es lo que siempre me ha gustado", comentó. "Es lo que hecho desde niño. Siempre voy a tener el amor por la receptoría y el bateo",

Y después de Guadalajara, tocará hacerlo en el campamento de los Cerveceros.

"Agradecido con Milwaukee por la oportunidad que me están dando de ir a los entrenamientos a pelear un puesto", dijo Bethancourt. "Un nuevo comienzo para mí, en una organización nueva".

Texto: David Venn (Las Mayores.com)