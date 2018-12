Carlos Beltrán, nuevo asesor especial del gerente general de los Yankees

Los Yankees, ya vistos como uno de los principales candidatos para firmar al agente libre Manny Machado, ahora cuentan con un as bajo la manga para mejorar sus posibilidades de lograr dicha adición.

Mark Feinsand de MLB.com informó que los Bombarderos tienen previsto contratar al puertorriqueño Carlos Beltrán como asesor especial del gerente general Brian Cashman. Beltrán, quien jugó con los Yankees del 2014 al 2016, tiene algo en común con Machado: Cuentan con el mismo representante, Dan Lozano de la agencia MVP Sports Group.

Aunque Beltrán -- una ex estrella de Grandes Ligas muy respetada -- ayudará a Cashman en varias maneras que no involucrarían a Machado, tiene bastante sentido lo oportuna que es la llegada del ex guardabosque a la gerencia del club. Nueva York tiene previsto reunirse con Machado y sus representantes el miércoles en Nueva York, y el mismo Beltrán podría dar detalles de la experiencia vistiendo el uniforme rayado. Sin embargo, está por definirse el rol de Beltrán en las pláticas con Machado.

Beltrán se retiró como jugador activo después de ayudar a los Astros a capturar su primer título de Serie Mundial en el 2017, coronando una brillante carrera que incluyó tres Guantes de Oro, dos Bates de Plata y el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 1999 -- junto a varios momentos inolvidables en la postemporada.

En partes de tres campañas en el Bronx, Beltrán bateó .270 con OPS de .797 y 56 jonrones. También representó a los Yankees en el Juego de Estrellas del 2016.

Texto: Matt Kelly (MLB.com)