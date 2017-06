Cachorros ponen en asignación a Montero tras críticas

El martes, la novena de Washington sumó siete estafadas ante la batería de Arrieta y Montero en un triunfo por 6-1 sobre Chicago. Montero, de 33 años de edad, ha atrapado solamente a uno de los 31 corredores que han intentado robarle bases esta temporada.

"Es una lástima porque las bases robadas me las cargan a mí", dijo Montero después del partido. "Cuando te fijas, el lanzador no me da tiempo. Dicen, 'Miggy no es capaz de atrapar a ningún corredor'. Pero mis pitchers no aguantan a nadie".

Montero, quien se encontraba en su tercera temporada con los Cachorros, bateaba .286 en 44 juegos. Se espera que el club suba desde Triple-A Iowa al cátcher boricua Víctor Caratini, considerado el prospecto número 11 del equipo.

Texto: Carrie Muskat (MLB.com)