Bronson Arroyo piensa que no volverá a lanzar en Grandes Ligas

Que los Rojos transfiriesen al lanzador Bronson Arroyo a la lista de lesionados de 60 días el lunes no fue ninguna sorpresa. Arroyo, quien tuvo que dejar de lanzar tras su salida del 18 de junio ante los Dodgers por dolores en el hombro, no guarda muchas esperanzas de volver a jugar en las Grandes Ligas. Ni este año, ni nunca más.

En una entrevista en el dogout durante la derrota del lunes 8-2 ante los Cardenales, Arroyo le dio a Fox Sports Ohio que probablemente lanzó su último pitcheo en las Mayores.

"Sí, es lo que pienso", dijo Arroyo. "Fue probablemente la última vez que lanzo una pelota. Podría existir la posibilidad de tirar un inning en septiembre como un gesto para darle las gracias a los fanáticos, pero no lo creo. Me estoy dando cuenta de lo mal que está mi hombro ahora que los antiinflamatorios y demás medicinas están saliendo de mi cuerpo. Y el codo también me está empezando a molestar".

"Voy a disfrutar la travesía con estos muchachos por los próximos meses. Pero creo que la última vez que me vieron lanzar fue ese día ante los Dodgers".

Arroyo, de 40 años, ha lanzado 16 temporadas en las Grandes Ligas. Tiene récord de 148-137 y 4.28 de efectividad en su carrera.

Texto: Mark Sheldon (MLB.com)