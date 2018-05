Ariel Jurado sería el número 61 en Grandes Ligas

Según informes del periódico Mi Diario, Jurado sería el lanzador abridor del encuentro que los Rangers de Texas tendrán el sábado 19 de mayo ante los Medias Blancas en el US Cellular Field de Chicago.

Ese partido está programado para iniciar a las 6:10 p.m. Por el momento, los Rangers no han anunciado al serpentinero encargado de la apertura.

La noticia también fue tomada por la cuenta de Twitter de los prospectos de los Rangers que indican que Jurado podría reemplazar al lanzador Cole Hammels, quien sufre de rigidez en el cuello.

Per reports out of Panama, #Rangers pitching prospect Ariel Jurado will be called up from AA Frisco to replace the injured Cole Hamels. The 22 year old has a 2.57 ERA in 6 starts this year, congrats to him and his family! pic.twitter.com/SCk11IvqW5