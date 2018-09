Ariel Jurado estuvo cómodo en una función diferente

A diferencia de partidos anteriores, el lanzador panameño fue utilizado como relevo en el encuentro que los Rangers perdieron frente a los Angelinos de Los Ángeles, por 1 a 3.

Jurado fue el segundo de seis lanzadores que trabajaron por el elenco texano. En cuatro episodios completos, permitió dos imparables, no le anotaron carreras, dio un ponche y una base por bola.

"No me había enterado que iría a lanzar tarde, porque me preparé de la misma manera", comentó Jurado quien se ha desempeñado como abridor en siete de ocho partidos jugados, por lo que está acostumbrado a lanzar desde el primer episodio.

"Solo estuve esperando para el tercer episodio cuando él (el director Jeff Banister) me dijo que iba a lanzar, de modo que estaba listo para eso. Me sentí cómodo... sabía que esta vez sería diferente, pero me preparé de la misma manera. Lo que quiero es hacer lo mejor y eso pasó esta noche (ayer)."

El oriundo de la provincia de Coclé hizo 54 lanzamientos en cuatro episodios. Actualmente su récord es de dos triunfos y cuatro derrotas con una efectividad de 6.00.