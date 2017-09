Aaron Judge rompe récord de jonrones para un novato en MLB

Judge conectó su vuelacercas 49 con un corredor en las bases, durante la parte baja del tercer episodio, del encuentro que se disputa en el Yankee Stadium de Nueva York. El batazo se lo conectó al lanzador de los Reales Jakob Junis y sobrepasó la cerca entre los jardines derecho y central.

There's #49 for #99!!! Move over McGwire, you have some company! #AllRise pic.twitter.com/uqwl9jN47T

Posteriormente bateó el estacazo 50 en el tramo inferior del séptimo capítulo sin corredores en las bases.

Time to edit the history books!#AllRise for Aaron Judge – the new record holder for most HR by a rookie! pic.twitter.com/KuE2otXn7B