'A-Rod' disfrutó de la Navidad en la cocina

A-Rod se apoderó de la cocina y preparó, según él, su especialidad. Aunque, nunca compartió con sus seguidores en Instagram cuál era exactamente la receta.

Sin embargo, la cara de JLo nos confundió. ¿Será que no quedó tan bueno el manjar preparado por Alex? Eso no lo sabemos. Aunque, él mismo aclaró que no se dejaran engañar por la cara de su pareja, ya que prometía que la comida tenía buen sabor.

A este par de tortolitos se les ha visto bien enamorados, y en Navidad no fue la excepción. Observen el álbum de fotos que publicó la popular cantante.

Ahora entendemos el porqué dicen por ahí… que el amor entra por la cocina. De seguro A-Rod se ha convertido en el chef favorito de JLo. Ya se nos antojó comer "brunch", ¿nos invitas, Alex?

Texto: Amanda Rivera (Cut4)