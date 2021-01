Sobre el mánager y el equipo de Panamá que va a la Serie del Caribe

Por TVMAX



Recogimos la siguiente inquietud, relacionada con el equipo panameño que asistirá a la Serie del Caribe en Mazatlán, México.

"¿Tendrá algún chance este equipo, el cual se armó de ya para ya?”.

Muy cierto, no hubo liga profesional Probeis debido a la Covid-19, pero debo aclararle que un grupo técnico seleccionó a los preseleccionados, y al técnico cubano Alfonso Urquiola.

Precisamente esa misma inquietud tenía y por eso abordé al colega David Salayandía, presidente de la Liga Probeis.

Pero meramente un equipo istmeño va a ser difícil optar a una clasificación en una Serie del Caribe.

No vayan a mal interpretar mi comentario. No he dicho que haríamos un papel de cenicienta en el clásico caribeño.

Pero ya reforzados con seis peloteros (tres lanzadores dominicanos y uno de nacionalidad estadounidense, las cosas cambian.

Con estas escopetas foráneas creo que vamos a hacer una buena presentación en un evento donde todos llegarán armados hasta los dientes.

También será vital la inyección que le dará a este equipo el grandes ligas Jonathan Araúz.

Por supuesto que salimos bien en la edición de 2019, donde nos coronamos campeones siendo anfitriones, pero lo que prevaleció fue el coraje y el empuje de los jugadores.

En ese torneo estuvimos con un plantel reforzado por seis jugadores nicaragüenses que resultaron claves para llegar la cima.

Desde luego que hubo otros factores que nos favorecieron, como los fanáticos y el jugar en casa.

Ahora bien y con esto paso a hacer los comentarios sobre la otra pregunta que vimos en nuestro buzón.

Por supuesto que este barco navegó en aguas tranquilas con la atinada dirección del mánager panameño Manuel Rodríguez a quien le encomendaron esta misión y cumplió a cabalidad.

El nombre del mánager Alfonzo Urquiola, es de peso en la pelota cubana, y en otros escenarios internacionales, pero aquí también tenemos técnicos con méritos suficientes para tomar las riendas del equipo istmeño.

Respeto la decisión de la Liga Probeis, pero en este caso en particular no la comparto.

¡Esa es mi opinión!

Texto: Harmodio Arrocha