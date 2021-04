Los favoritos para la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas

Por TVMAX



La campaña 2021 de las Grandes Ligas inicia este jueves 1 de abril con un solo panameño, Edmundo Sosa, con los Cardenas de San Luis. Será una campaña en la que muchos equipos buscan dar ese paso adelante camino a la Serie Mundial.

Un grupo de expertos de MLB.com eligieron a sus favoritos en cada división y los dos comodines, más los campeones de cada liga y el ganador de la Serie Mundial.

. LIGA AMERICANA

Este: Yankees

Nueva York no pudo repetir como campeón del Este de la Liga Americana la temporada pasada, terminando siete juegos por detrás de unos Rays que ganaron ocho de 10 contra los Yankees en la ronda regular antes de doblegarlos en la Serie Divisional. Tampa Bay todavía tiene un profundo cuerpo de pitcheo a pesar de haber cambiado a Blake Snell a los Padres, mientras que los Azulejos mejoraron con las firmas de George Springer y Marcus Semien, entre otros. Pero con Corey Kluber y Jameson Taillon uniéndose a Gerrit Cole en la rotación y DJ LeMahieu de regreso tras firmar su nuevo contrato de seis años, los Bombarderos del Bronx fueron la elección por amplio consenso para ganar esta división en el 2021, reuniendo 83 votos.

Central: Medias Blancas

Después de armarse con talento joven durante un largo proceso de reconstrucción, los Medias Blancas surgieron como contendores en el 2020, llegando a la postemporada guiados por el cubano José Abreu, Jugador Más Valioso del Joven Circuito. Perder al toletero Eloy Jiménez por un desgarre del pectoral izquierdo es un golpe devastador, pero el roster de Chicago sigue siendo impresionante y ahora está reforzado con la llegada de Lance Lynn, Liam Hendriks y Adam Eaton. Con un total de 71 votos, los Medias Blancas son la clara selección entre los expertos de MLB.com para ganar la División Central de la Liga Americana por primera vez desde el 2008.

Oeste: Astros

Houston perdió a Gerrit Cole hace dos años en la agencia libre, a Justin Verlander por una cirugía Tommy John luego de una sola apertura y al cubano Yordan Álvarez, Novato del Año de la Americana en el 2019, por una doble operación de rodillas tras apenas dos juegos, lo que desencadenó en un récord de 29-31 la campaña pasada. Sin embargo, el formato expandido de postemporada les permitió jugar en octubre, donde doblegaron a los Mellizos y a los Atléticos antes de casi recuperarse de una desventaja de tres juegos a cero contra los Rays en la Serie de Campeonato. Si bien Springer se fue a Toronto, el regreso de Álvarez y lo que se espera sea una campaña de repuntes para el venezolano José Altuve y el puertorriqueño Carlos Correa podrían ayudar a los Astros a compensar la pérdida del bate de Springer. Ésta fue la división más cerrada en cuanto a la votación: Los Astros superaron 46 a 33 votos a los Atléticos, a la vez que los Angelinos también recibieron apoyo.

Comodines de la Americana.: Rays, Azulejos

Con una amplia colección de brazos, los Rays podrían estar bien equipados para manejar el aumento de entradas este año. Además, tendrán una campaña completa del cubano Randy Arozarena, la revelación de la pasada postemporada, lo que debe de ayudar mucho a su ofensiva. Tampa Bay también tiene un as bajo la manga, el dominicano Wander Franco, el prospecto Nro. 1 de todo el béisbol para MLB Pipeline.El Este de la Americana tendrá un tercer representante en la postemporada, pues nuestro panel eligió a los Azulejos para el otro puesto de Comodín. La rotación de Toronto tiene interrogantes detrás del as Hyun Jin Ryu, pero Springer y Semien se están uniendo a un club con un lineup temible. Bo Bichette no ha hecho otra cosa sino batear desde que debutó en las Mayores en el 2019. El dominicano Teóscar Hernández, el cubano Lourdes Gurriel Jr. y Rowdy Tellez vienen todos de sus mejores temporadas y el dominicano Vladimir Guerrero podría estar listo para despegar.

Campeones de la Liga Americana: Yankees

La temporada pasada fue la 11ma seguida para los Yankees sin participar en la Serie Mundial, pero nuestros expertos creen que esa sequía va a terminar en el 2021. Los Yankees tienen tanto o más talento que cualquier otro equipo en la Americana. Es cuestión de que puedan mantenerse saludables, especialmente Aaron Judge y Giancarlo Stanton, que han perdido un montón de tiempo en los últimos dos años. Cole es uno de los lanzadores más dominantes del momento al frente de la rotación, mientras que Kluber, Taillon, Jordan Montgomery y el dominicano Domingo Germán han lucieron muy bien esta primavera. Los Medias Blancas terminaron segundos aquí, con 28 votos por 54 de los Yankees.

LIGA NACIONAL

Este: Bravos

Sólo los Dodgers tienen una racha activa más larga de campeonatos divisionales que los Bravos, que han ganado el Este de la Nacional los últimos tres años. Esta división podría ser una de las más competitivas de Grandes Ligas, luego del activo receso de temporada que tuvieron los Mets. Pero Atlanta es la selección por parte de MLB.com para terminar en el primer lugar nuevamente, luego de recibir 64 votos, por 34 a favor de Nueva York. Es fácil entender por qué los Bravos recibieron tanto apoyo, al contar con el reinante Jugador Más Valioso de la liga, Freddie Freeman, el venezolano Ronald Acuña Jr. y el dominicano Marcell Ozuna en la ofensiva. Max Fried, Ian Anderson, Charlie Morton y Drew Smyly conformaron una sólida rotación que verá el regreso de Mike Soroka en el 2021, después de éste recuperarse de una cirugía para reparar el tendón de Aquiles.

Central: Cardenales

Los Cardenales han alcanzado la postemporada en los últimos dos años, pero luego de ubicarse en el 14to puesto entre los equipos de la Nacional en OPS colectivo el año pasado, era evidente la necesidad de mejorar la ofensiva en el receso de temporada. Lo hicieron adquiriendo vía cambio al antesalista estelar Nolan Arenado, quien viene con un total de 235 jonrones en su carrera y un OPS de .890, sin mencionar los ocho Guantes de Oro. Además, Trevor Bauer y Yu Darvish – primer y segundo lugar del Cy Young del año pasado – ya no están en la división. No fue una lucha cerrada, con San Luis recibiendo 66 votos, comparado con 25 para los Cerveceros, seis para los Cachorros y tres para los Rojos.

Oeste: Dodgers

Como si el equipo no fuera lo suficientemente talentoso y profundo, los Dodgers agregaron a Trevor Bauer--actual ganador del Premio Cy Young--a una ya estelar rotación. David Price y Tony Gonsolin estarían en la rotación de la mayoría de los equipos de Grandes Ligas, pero aquí son piezas que refuerzan la profundidad. Los Ángeles tiene una inmensa cantidad de talento en el otro lado del juego, con Mookie Betts, Cody Bellinger, Corey Seager, Justin Turner, Max Muncy y Will Smith liderando la ofensiva. Los Padres podrían tener el mejor segundo equipo de Grandes Ligas, pero los Dodgers ganaron está votación cómodos --82 a 12. Son así de buenos.

Comodines: Padres, Mets

No hay muchas duplas que sean mejores que la conformada por Manny Machado y el dominicano Fernando Tatis Jr., y los Padres mejoraron la rotación con las adquisiciones de Darvish, Snell y Joe Musgrove. Los Padres claramente tienen uno de los mejores equipos de las Mayores, que además cuenta con aun más talento en las menores. Pero uno solo puede ganar el Oeste y se trata de los Dodgers.Si esto resulta como se predijo, los Padres enfrentarán a los Mets – y al dos veces ganador del Cy Young, Jacob deGrom – en el juego de eliminación del Comodín. Los Mets estuvieron bien ocupados en el receso de temporada una vez el nuevo dueño Steve Cohen tomó las riendas en noviembre. Adquirieron al puertorriqueño Francisco Lindor y al venezolano Carlos Carrasco, además de firmar a Marcus Stroman, James McCann y Trevor May.

Campeones de la Liga Nacional: Dodgers

Los Dodgers han representado la Liga Nacional en tres de las últimas cuatro Series Mundiales. El panel de MLB.com cree que Los Ángeles volverá al Clásico de Otoño en el 2021. Los Padres terminaron en el segundo lugar de estas votaciones, a 38 votos de los campeones defensores.

Campeón de la Serie Mundial: Dodgers

Hace un tiempo, que los Dodgers se enfrentaran a los Yankees en la Serie Mundial era casi una tradición para culminar la temporada. Los dos clubes se encontraron en el Clásico de Otoño en 1941, 1947, 1949, 1952, 1953, 1955 y 1956, con los Yankees venciendo a los para entonces Dodgers de Brooklyn en seis de esas siete ocasiones (con excepción de 1955). Se han enfrentado otras cuatro veces desde que los Dodgers llegaron a Los Ángeles, con dos títulos para cada uno, pero la última ocasión fue en 1981.

Fuente: mlb.com