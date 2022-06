Por TVMAX



Lo que se vivió en Anaheim este domingo fue una verdadera pelea entre peloteros de los Marineros de Seattle y Los Angeles Angels en el béisbol de las grandes ligas.

Hubo una cantidad decente de golpes lanzados y mucho drama que significó que el juego no se reanudara durante bastante tiempo, hubo ocho expulsiones de ellos seis jugadores y ambos entrenadores.

Según medios estadounidenses, todo comenzó el sábado por la noche, donde un lanzamiento pasó cerca de la cabeza de Mike Trout en la parte alta de la novena entrada. La estrella de los Angelinos no estaba contento y lo dijo después del partido.

"Si no puedes lanzar adentro, no lo hagas adentro", dijo Trout, "Si vas a golpearme, golpéame en las costillas. No me golpees en la cabeza. No sé si esa es la intención, pero... cualquier cosa en la cabeza, eso no lo haces".

Por su parte el lanzador de los Marineros, Erik Swanson, dijo que el lanzamiento se le escapó.

Pero todo esto se trasladó al domingo, día de la "guerra".

El abridor de los Angelinos, Andrew Wantz, le lanzó muy cerca de la cabeza al novato estrella de los Marineros, Julio Rodríguez, en el primer episodio.

En la siguiente entrada, Wantz golpeó a Jesse Winker con un lanzamiento. Parecía que Winker podría tomar su base, pero alguien del banquillo de los Angelinos captó su atención y luego, todo se descontroló. Winker parecía estar discutiendo con Phil Nevin, el mánager interino de los Angelinos. Winker y el campocorto de los Marineros, JP Crawford, lanzaron golpes durante la pelea que limpió las bancas.

Mientras los árbitros intentaban arreglar las cosas, el cerrador de los Angelinos, Raisel Iglesias, decidió arrojar un contenedor de semillas de girasol al campo, y las cosas empezaron de nuevo por un segundo.

"yo can I grab some seeds?"Raisel Iglesias:pic.twitter.com/4TJ0Z1TUVb — Céspedes Family BBQ (@CespedesBBQ) June 26, 2022

Los árbitros expulsaron a Nevin, Winker, Crawford, Rodríguez, Iglesias, Wantz, el relevista de los Angelinos Ryan Tepera y el manager de los Marineros, Scott Servais.

Este es el octavo juego en los últimos 11 días entre los dos equipos. Los Angelinos ganaron cuatro de cinco la semana pasada, pero los Marineros se han llevado los primeros tres juegos de esta serie.

(Fuente CBS Sports)