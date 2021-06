Un disparate en el béisbol de las Grandes Ligas

Por AFP



Por el camino que llevan al béisbol, nada me sorprende si un día de estos a la MLB se le ocurre decir que para darle más emoción al juego, se comenzará a correr por tercera…

¡Que falta para eso! Le han quitado la esencia al béisbol.

Parece que sí con estas nuevas medidas que empezaron a implementar para revisar a los lanzadores( 8 y 10 veces por cada juego).

Si bien es cierto es una medida de control la verdad es que se han ido a los extremos.

Tampoco estoy de acuerdo con que la misma se implemente ahora a mitad de temporada cuando eso fue aprobado desde el año pasado.

Veo mal eso de tratar a los lanzadores como delincuentes, y tampoco apruebo el comportamiento de algunos lanzadores, que terminan faltándole el respeto a los fanáticos y a los árbitros.

El martes se presentaron dos hechos bochornosos en medio de una revisión que realizaron los 'umpires'.

El lanzador Sergio Romo se bajó los pantalones y amenazó con quedarse en “traje de Adam”, tras reaccionar luego de ser revisado por el árbitro. Ese mismo día, al astro Max Scherzer, en un partido entre los Filis y Nacionales, lo registraron cuatro veces y también se molestó.

El lunes, el tirador Julio Urías, hizo 30 lanzamientos en el primero y le fabricaron cuatro carreras en esa entrada y cuando iba para la cueva los árbitros lo pararon para revisarlo.

Amén de que con tantas peticiones de los árbitros, los partidos se hacen más largos de lo que son, cuando lo que se busca es reducir el porcentaje de tiempo de juego.

Esto no es un juego de tenis que dura cuatro horas.

Entiendo que con las revisiones se busca evitar que los lanzadores usen sustancias ilegales que le ayuden a mejorar el agarre y rotación de la pelota.

Pero Señores de MLB, tuvieron tiempo suficiente para educar e ir adaptando a los actores del juego sobre este nuevo sistema(sustancia de los lanzadores).

Y no venir ahora a mitad de campaña con semejante disparate.

Ojo, no me malinterpreten, no apoyo trampas, pero le han quitado muchas cosas al juego.

¡Qué sigue ahora!

Por: Harmodio Arrocha Jr.