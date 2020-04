Un día como hoy... los 20 ponches de Roger Clemens

Cuando terminó la noche mágica, Clemens había llevado su estrellato a otro nivel, y los Medias Rojas creían firmemente que llegarían a los playoffs por primera vez en 11 años.

Frente a los Marineros en una fría noche de martes, Clemens estableció un récord en las Grandes Ligas con 20 ponches.

MLB.com y redsox.com celebran el 34 aniversario de esa actuación épica.

No habría otro juego de 20 ponches en las Grandes Ligas durante 10 años, cuando Clemens empató su propio récord en lo que resultó ser la victoria final para los Medias Rojas el 18 de septiembre de 1996.

34 years ago today, Roger Clemens became the first pitcher to strike out 20 batters in a 9 inning game. He is still the only pitcher to accomplish the feat twice. pic.twitter.com/uvMhYq8O4R