Los colonenses errantes

Por TVMAX



La historia de la olvidada novena de Colón, que participa en el presente campeonato nacional de béisbol juvenil, se cuenta fácil, pero el camino fue difícil.

La aguerrida tropa colonense está en boca de todo mundo tras el buen inicio que ha tenido, pero la realidad es dura.

Al no tener un estadio adecuado, tras la desaparición del Roberto Mariano Bula, en el año 2018, al técnico Alex Zapata no le quedó otra opción que preparar el equipo en el cuadro de béisbol infantil de Margarita(área revertida).

El pequeño cuadro de pelota, traspasado al INDE (antiguo nombre del Instituto Panameño de Deportes) hace ya muchos años, fue utilizado por los norteamericanos que trabajaron en la antigua Zona del Canal.

El equipo juvenil de los llamados 'Beep Beep', la mayor parte de su preparación la desarrolló en el cuadro infantil de Margarita, y los fines de semana se trasladaban al estadio Rod Carew.

A pesar de estas dificultades y de andar con su tropa casi de errantes, Zapata, aceptó el difícil reto de dirigir a la novena juvenil de la olvidada provincia de Colón.

Por supuesto que es un gran riesgo el que se está corriendo el ex pelotero colonense y quien trabaja de scout con los Azulejos de Toronto.

Aunque no lo afirmó sí reconoció la importancia de entrenar un equipo de esta categoría en un lugar con las dimensiones adecuadas y no un cuadro que no corresponde al nivel del pelotero.

Desde luego, estos juveniles, son jugadores que no están acostumbrados en entrenar y jugar en campos tan pequeños.

Lo indicado era que lo hubieran hecho como el resto de los equipos, que se prepararon en estadios grandes.

Ojalá no se vean las diferencias en el desarrollo de esta justa beisbolística.

"Tienes toda la razón, pero no quiero enfocarme en eso porque al final acepté. Claro que quisiéramos tener un estadio grande, pero enfocarnos en que nos preparamos en ese cuadrito y que, bueno, tenemos que venir a participar no solamente, sino a tratar de ganar juegos", dijo Zapata.

Así de complicado fue la preparación del conjunto colonense debido a que esta instalación infantil no presenta las dimensiones adecuadas para la categoría juvenil.

Así, Colón, espera convertirse en uno de los finalistas del torneo juvenil 2021.

Según Zapata, la base del equipo la componen unos ocho peloteros que repiten del campeonato anterior, como lo son los lanzadores Zahir Zúñiga y Camilo Sánchez; así como los jugadores de posición Javier Castillo, Josué Hall, Alberto Mordok, Omar Ortega, Derick Yángüez y José Luis Jaén.

Claman por un estadio

La afición colonense también se ha visto afectada al no tener un estadio y no poder disfrutar del deporte rey del panameño.

Los colonenses han esperado ya más de 40 años por un nuevo estadio Roberto Mariano Bula.

Los últimos gobiernos han aprobado partidas presupuestarias para la construcción de estadios modernos con inversiones millonarias en todas las provincias.

"Colón espera por el suyo. Se han hecho tantos anuncios de un nuevo estadio Mariano Bula, pero la realidad es que seguimos esperando", expresó un fanático de la tropa colonense.

Muchas promesas

En 2017, luego de la conquista del campeonato mayor por la novena de Colón, se anunció durante un agasajo que se construiría el nuevo estadio bajo las especificaciones de las Grandes Ligas.

En dicho agasajo se encontraba el actual presidente de la liga provincial de Colón, el Diputado Miguel Salas, con quien tuvimos ayer una brevísima conversación telefónica.

Desafortunadamente, el dirigente--político no tuvo el tiempo para explicarnos si la nueva infraestructura deportiva está contemplada dentro de su plan de trabajo.

Pudimos conocer que existe la partida para dicha construcción y que falta poco, para reiniciar la construccion, ya que se inició, y se detuvo por un asunto administrativo de Pan Deporte y el constructor.

Así mismo se nos informó que una aseguradora tomó control y asignó la obra a una nueva constructora, que es la misma que construyó los Estadios de Cocle y Chiriqui Occidente.

El mandatario de la nación, Laurentino Cortizo, que es colonense, se comprometió a llevar adelante esta obra deportiva durante un acto público en la ciudad colonense.

Amanecerá y veremos.

Texto: Harmodio Arrocha