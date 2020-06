El béisbol está de regreso, bajo amenaza del Covid-19

El entrenamiento de primavera comenzará el 1 de julio, y la temporada regular de 60 juegos de las Grandes Ligas arrancará el fin de semana del 24 al 26 de julio.

Los jugadores deben reportarse con su equipo la próxima semana.

Un aspecto a tomar en cuenta: ojalá no surjan ningún contratiempos para los peloteros panameños que alistan vuelos con destino a Estados Unidos.

El lanzador Jaime Barría, que buscará asegurar un puesto en la rotación de los Angelinos de Los Ángeles, aseguró que está 'ready'.

Ha tenido un riguroso entrenamiento en Panamá.

Después de más de un mes de negociaciones, Ligas Mayores y Asociación de Jugadores han llegado a un acuerdo para regresar a los diamantes.

Sin embargo, la reactivación de la pelota rentada marcó un distanciamiento entre dueños de equipos y peloteros por el tema salarial ante el recurrente ofrecimiento de los propietarios de clubes para aplicar recortes y el permanente rechazo de los beisbolistas.

Será una temporada como ninguna otra, en medio de la crisis de salud por la pandemia del Covid-19.

Así es. El regreso de la pelota a los infectados parques de pelota estadounidenses dependerá de los caprichos del virus Covid-19.

Lo dudan. Al menos varias decenas de jugadores y empleados han dado positivo en campamentos de béisbol de grandes ligas.

Así, será una temporada de 60 partidos, en lo que sería la campaña regular más corta desde 1878.

¿Cómo es el cronograma?

Si no hay cambios a última hora este sería el escenario.

Los equipos jugarán los 60 juegos solo contra su propia división y la división interliga correspondiente.

Esos 60 juegos se presentarán de esta manera:

Contra su propia división: Cada equipo jugará 10 juegos cada uno contra los otros cuatro equipos en su división, para un total de 40 juegos.

Los partidos se dividirían, en gran medida, en series de tres y dos juegos.

División Interliga: Cada club jugará un total de 20 juegos contra la división interliga correspondiente (es decir, Este vs. Este; Central vs. Central y Oeste vs. Oeste).

Ojo, se pudiera retomar una propuesta de 'burbuja' en el sur de California de la cual se estuvo hablando en el transcurso de esta crisis de salud.

¡Amanecerá y veremos qué pasa!