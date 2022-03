Por TVMAX



En todo el país se disputa el Béisbol de las Pequeñas Ligas categoría pre-infantil donde las diferentes novenas están divididas en zonas.

En la Zona A jugada en el estadio Erick Del Valle en la ciudad de David, se dio un gran resultado de la novena chiricana al vencer 9 carreras por 0 a Veraguas donde el lanzador Aldahir Gutiérrez lanzó un "no hit, no run" producto de 5.1 episodios lanzados, se enfrentó a 17 bateadores, ponchó a 11 y boleó a 3.

En otro juego de la Zona A Chiriquí Occidente aplastó a Bocas del Toro 33 carreras por 0 donde se anotaron 23 carreras en el primer episodio, los mejores al bate fueron Jesús Santos de 2-2 con 4 carreras empujadas y un cuadrangular, Eduardo Lezcano de 3-2 con 3 carreras empujadas y Andrick Mitre de 3-2 con 3 carreras empujadas.

En la Zona B la novena de Coclé en una doble jornada superó 4 carreras por 1 a Herrera y más tarde a la novena de Los Santos 6 carreras por 3.

Los resultados de la Zona C fueron los siguientes: Colón derrotó 13 carreras por 8 a Panamá Metro y Panamá Este derrotó a Panamá Oeste 9 carreras por 2.

Más acción del béisbol preinfantil este domingo 13 de marzo.

En la Zona A Veraguas vs Bocas del Toro y Chiriquí vs Chiriquí Occidente.

En la Zona B Herrera vs Los Santos y Coclé vs el perdedor del 1er juego.

En la Zona C Colón vs Darién y Panamá Este vs Panamá Metro.