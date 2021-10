Por TVMAX



El 78 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se pone en marcha este viernes con seis partidos en tres diferentes estadios en la zona central del país.

El juego principal para este viernes será entre Chiriquí vs Los Santos en el estadio Roberto Hernández de la ciudad de Las Tablas y será transmitido por TVMAX.

Formato de Competencia

El Campeonato Nacional inicia con 12 equipos, los cuales son: Chiriquí (actual campeón), Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Occidente, Panamá Metro, Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas, jugando una primera serie de todos contra todos en dos grupos y teniendo como sede los estadios de José Antonio Remón Cantera, en Aguadulce; y Olmedo Solé y Roberto Hernández; en Las Tablas.

El Grupo A quedó conformado por Coclé, Panamá Este, Bocas del Toro, Occidente, Veraguas y Panamá Metro. El Grupo B está integrado por Herrera, Panamá Oeste, Darién, Los Santos, Chiriquí y Colón.

Los tres mejores equipos con la mejor marca de ganados y perdidos avanzan a la siguiente fase, denominada Serie de Seis, donde jugarán una serie a 7 juegos con las llaves predeterminadas: 1A vs 3B, 2A vs 2B y 1B vs 3A, avanzando a semifinales los tres ganadores.

Previo al inicio de la Serie de Seis, también se ha establecido en el reglamento que cada equipo clasificado tiene la opción de escoger dos refuerzos de los equipos eliminados, basado en dos rondas de piques, picando siempre en sentido de menos triunfos obtenidos al mejor clasificado.

Wild Card

El cuarto cupo a semifinales saldrá de un “Juego de la Muerte” o “Wild Card” entre los dos mejores perdedores (mejor marca de ganados y perdidos en la Serie de Seis), el cual está programado para jugarse el 30 de octubre.

De persistir empate al momento de seleccionar a los dos mejores equipos para el Juego de “Wild Card” se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: El promedio más alto de bateo en los partidos de su serie, menor promedio de carreras limpias permitidas en los partidos de su serie y/o de ser necesario el lanzamiento de la moneda.

A continuación el resto de los partidos para este fin de semana: