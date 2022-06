Por Boris Alexander Cruz Caballero



Los indios de Veraguas han despertado en estas últimas fechas del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor Copa Pandeportes 2022.

Luego del triunfo sobre los vaqueros de Panamá Oeste 4 carreras por 3 Daniel Bósquez quien forma parte del cuerpo técnico de los indios de Veraguas, destacó el trabajo que han venido haciendo en estos últimos juegos del campeonato: "El equipo de Veraguas ha trabajado muy duro para estar aquí donde estamos ahorita, haciendo los pequeños ajustes".

Bósquez reconoció que comenzaron lento en esta campaña perdiendo cuatro juegos con un margen de una carrera; "Hemos venido ajustando poco a poco, hasta llegar a este momento que ya estamos en ronda de clasificación y vamos a seguir trabajando y esperando que esa fanaticada nos apoye porque nosotros vamos a pelear duro esa clasificación".

La figura del partido donde Veraguas derrotó 4-3 a Panamá Oeste fue el experimentado Luis Durango quien conectó el hit de oro para los indios:

"Fue un buen partido, estuvo cerrado, al principio estábamos un poquito relajados pero gracias a Dios seguimos dando ánimos, seguimos luchando, trabajando para buscar esa victoria".

Sobre el buen contacto que hizo, Durango explica; "Me tocó el turno bien importante, me concentré, es el mismo pitcher, voy a buscarle rectas y si me va a ponchar, me va a ponchar con rompiente, pero me preparé para la recta para que no me ganara y gracias a Dios salió el batazo importante".

La novena de Veraguas tendrá un difícil compromiso esta noche desde las 7:00 pm cuando juegue ante Bocas del Toro en el estadio Roberto Hernández de la ciudad de Las Tablas.