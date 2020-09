Los Yankees desataron lluvia de batazos y derrotaron a los Indios

El estelar lanzador Gerrit Cole, maniató a los Indios en 7 episodios ponchando a 13 bateadores, permitió 6 hits y 2 carreras limpias.

The Cole Train was hauling 🔥 pic.twitter.com/hHDfxJDCK0

En la ofensiva, los Yankees de Nueva York tuvieron a su principal artillero a Gleyber Torres, bateando de 4-4 con 3 carreras anotadas y 3 carreras impulsadas y 1 cuadrangular.

And I was like baby, baby, baby oh. pic.twitter.com/QJY5jIHloY