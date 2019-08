Yankees y Medias Blancas darán vida a la película "Field of Dreams"

Esta vez no habrá actores en el campo, estarán las estrellas de los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago, equipos que confirmaron oficialmente la disputa de un partido que van a jugar el próximo 13 de agosto del 2020 en el famoso escenario donde se filmó, en Iowa, la película "Field of Dreams".

El proyecto incluye la construcción de un estadio temporal de 8.000 asientos en el sitio donde se grabó, en 1989, la famosa película que lleva el mismo nombre y que fue protagonizada por el actor Kevin Costner, basada en la novela "Shoeless Joe" del autor W.P. Kinsella.

"Como un deporte que se enorgullece de su historia que une generaciones, las Grandes Ligas se complace en llevar un juego de temporada regular al sitio de Field of Dreams", confirmó el comisionado de las mayores, Rob Manfred, a través de un comunicado.

El máximo representante del deportes pasatiempo nacional en Estados Unidos destacó que la celebración hará que el béisbol sirva todavía más de unión entre todos.

"Esperamos celebrar el mensaje perdurable de la película sobre cómo el béisbol une a las personas en este campo de maíz especial en Iowa", subrayó Manfred.

La construcción del estadio comenzará el próximo martes, un año antes de que se juegue el partido, de acuerdo a la información ofrecida por las Grandes Ligas.

Las dimensiones del estadio no se anunciaron, aunque MLB publicó un vídeo de una representación de la configuración, que incluirá un camino a través del campo de maíz para los aficionados y aspectos del antiguo Comiskey Park de los Medias Blancas.

El partido, que se jugará un jueves y se transmitirá por la cadena Fox, se considerará una fecha de como local de los Medias Blancas.

El viernes será un día libre antes de que los equipos reanuden su serie de tres juegos en Chicago.

"Field of Dreams", nominado al Premio de la Academia, presenta a Ray Kinsella, interpretado por Costner, interactuando con una serie de jugadores de los Medias Blancas de 1919 a quienes se les proscribió del béisbol por perder intencionalmente en la Serie Mundial.

"Field of Dreams es una historia icónica y generacional del béisbol basada en un profundo amor por el juego que trasciende incluso las circunstancias más imposibles", declaró el presidente de los Medias Blancas, Jerry Reinsdorf, en un comunicado.

Reinsdorf, que también es dueño de los Bulls de Chicago, destaca como la historia llevada al cine sigue vigente en la importancia que tiene el deporte del béisbol.

"Los cineastas cuentan una hermosa historia que resuena hasta el día de hoy. Es un honor increíble para la franquicia de los Medias Blancas ser el equipo local contra los Yanquis en un entorno especial que capturará la imaginación de todos al igual que la película", subrayó Reinsdorf.

El dueño de los Medias Blancas también dijo que "parece muy apropiado que 30 años después del debut de la película, las Grandes Ligas construirá un campo de juego en un campo de maíz de Iowa donde iremos a jugar un partido para que los fanáticos del béisbol puedan crear sus propios recuerdos para ser apreciados durante décadas".

Por su parte, el accionista principal de los Yankees, Hal Steinbrenner, también a través de un comunicado destacó el honor que para la franquicia es participar en una celebración tan especial.

"La organización de los Yanquis se enorgullece de participar en una celebración tan única del béisbol. Field of Dreams captura la esencia pura de nuestro deporte y continúa atrayendo a generaciones de fanáticos y familias, juntos para abrazar sus raíces que siempre están vigentes", subrayó Steinbrenner.

Mientras que los jugadores de ambos equipos han acogido con entusiasmo el proyecto y consideran que será una fecha a enmarcar en la historia moderna del béisbol profesional.

El gobernador del estado de Iowa, Kim Reynolds, también se mostró "feliz" de poder recibir en su tierra la celebración de un partido tan especial.

"Field of Dreams captura la singularidad de la actitud positiva de nuestra gente y no hay mejor lugar para albergar el primer partido de Grandes Ligas en Iowa que este legendario campo de béisbol en Dyersville", declaró Reynolds. "Como dice la famosa cita de la película, '¿Es este el cielo?' No, es Iowa".

Reynolds reiteró que la celebración del partido de Grandes Ligas iba a servir para dar a conocer a todo el mundo, de nuevo, que "Iowa es realmente una tierra de oportunidades, donde puedes trabajar duro, soñar en grande y cualquier cosa puede suceder. Espero con interés este evento histórico en 2020", agregó.

EFE