El elevado, que salió del bate de Ke'Bryan Hayes de los Piratas en el primer duelo de la doble tanda con los Cardenales del martes, una victoria por 3-1 para San Luis, fue el out número 14,865 realizado por Molina de por vida, superando al miembro del Salón de la Fama y también boricua Iván Rodríguez, por el récord absoluto de Grandes Ligas para un receptor.

La marca fue exaltada en la pizarra del Busch Stadium. Molina respondió quitándose la careta en reconocimiento a la ovación que le ofreció el público.

Yadi stands alone at the top!14,865 putouts as a catcher. The most all-time in MLB history. pic.twitter.com/tvXlSRsy5y