Por TVMAX



Los Vaqueros de Panamá Oeste saldrán a competir en el 79 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2022 y lo harán bajo la perspectiva de un equipo completamente diferente y cargado de sangre nueva, así lo dejó ver el manager Gertrudis Ortega.

“Chicho” Ortega, un hombre de pelota de toda una vida en la zona de Panamá Oeste, recibió su primera oportunidad de ser manager de un equipo de los Vaqueros en la categoría mayor y hará su debut en el certamen previsto para iniciar este viernes 20 de mayo.

Vea también: Todo listo para el arranque del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2022

“Saldremos a competir, aquí hay muchachos que debieron estar en la selección de Oeste hace ya unos años, pero no tenían la oportunidad, nosotros se la vamos a dar y estamos seguro que sabrán aprovecharla”, dijo Ortega.

Los Vaqueros se fueron en blanco en el último torneo nacional mayor, tras no ganar un solo compromiso, por lo que la temporada 2022 marca un reto grande para su dirigencia y para su nuevo cuerpo técnico.

Vea también: La novena de Colón llegará al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor con los bates calientes

De las figuras que saltan a la vista está el utility Stavros Pilides, un jugador versátil que puede salir de receptor o en las esquinas del cuadro interior, con experiencia en torneos nacionales en la categoría juvenil.

El jardinero Angel Pérez, un bateador zurdo de fuerza y el jugador de cuadro interior Benjamín Medina suenan como posibles figuras a la vista, tomando en cuenta la trayectoria de ambos en la categoría juvenil.

Vea también: Equipo U-18 de Panamá saldrá a 'competir y jugar duro cada partido'

Los Vaqueros jugarán en el grupo A, junto a Darién, Coclé, Panamá Metro, Veraguas y Colón, y estarán debutando el viernes 20 de mayo ante Los Santos en el estadio Roberto Hernández en lo que será la primera fecha intergrupos.

De las caras ya conocidas el ex manager José Rodríguez no regresa con el equipo, tampoco el veterano Gabriel Ramos, otro que no regresa es Luis Ponce y el inicialista Danilo Carrillo.

(Fedebeis)