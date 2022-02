La Serie del Caribe-2022, que termina este jueves, estrenó en su sistema de 'Replay Review' la tecnología del VAR (Video Assistance Referee). El béisbol ha sido uno de los deportes pioneros en el uso de video para apoyar a los árbitros, pues las Grandes Ligas comenzaron a usarlo en 2009, pero el VAR -empleado en el fútbol- entró en juego en el clásico caribeño por primera vez.

"Estamos muy conformes con el nuevo sistema, ya que a diferencia de años anteriores tenemos la capacidad de tener todos los ángulos posibles de una misma jugada", dijo a la AFP Jorge Bauzá, director técnico de la Serie del Caribe y jefe de umpires.

"Casi todos los árbitros tenían experiencia porque en sus respectivas ligas utilizan el sistema de 'replay', lo que pasa es que este es más avanzado (...), la tecnología que tenemos es mucho mejor", añadió.

Ocho cámaras han sido utilizadas en el torneo intentando dar vista de 360 grados del terreno de juego del Estadio Quisqueya de Santo Domingo: dos en primera base y dos en tercera base con distintos ángulos, una en el jardín derecho y otra en el izquierdo, una en el central apuntando hacia el plato y otra detrás del home.

"No es VAR porque VAR es Video Assistence Referee y en el béisbol no hay referees, en el béisbol hay umpires", aclaró Bauzá. "Es la tecnología que se utiliza en el fútbol, pero no es el mismo sistema".

"En el fútbol, los árbitros ven en el terreno la jugada. Acá no, acá en el terreno se comunican con el centro (de revisión de jugadas) y el centro es el que ve", explicó.

Las imágenes que captan las ocho cámaras llegan en tiempo real en el centro, instalado en un trailer en el perímetro del estadio.

Allí, tres personas -un supervisor, un oficial de revisión y un operador- controlan las jugadas en dos monitores que muestran diferentes ángulos a la vez. Adelantan y retroceden el video constantemente para rápidos chequeos. Una pequeña pantalla extra ofrece la vista de la transmisión internacional para televisión.

- Doble 'challenge' -

La revisión de jugadas se activa a petición de uno de los dos equipos involucrados en un juego, si se siente perjudicado.

Cada uno tiene dos oportunidades de 'retar' las decisiones de los umpires. Si su reclamo es validado, mantiene sus dos chances. Si es revocado, pierde una.

"Cuando ocurre una jugada cerrada en el terreno, en el centro de revisión entran en lo que nosotros llamamos modo replay. Estamos anticipando que nos van a pedir la revisión (...). Ellos empiezan a ver y ya, cuando la piden, se hace más fácil la decisión", comentó Bauzá.

Los equipos tienen plazos: 10 segundos para pedir revisar la jugada y 35 segundos para reclamar.

Las decisiones, con excepciones, han sido ágiles. El sábado, un jonrón del grandeliga Pablo Sandoval para los venezolanos Navegantes del Magallanes tardó cuatro minutos en revalidarse.

La bola, después del batazo, rebotó en una valla y volvió al terreno, pero costó encontrar una imagen clara del punto exacto en el que picó para determinar si era, en efecto, un cuadrangular.

- Controvesia inevitable -

La polémica, igual, es inevitable: un out en tercera base en el octavo inning del juego entre Magallanes y los dominicanos Gigantes del Cibao fue declarado safe. La jugada pudo cambiar el encuentro, ganado 8x7 por los anfitriones en diez entradas.

"Es una jugada polémica que todos sabemos que fue out, porque fue out", protestó el manager magallanero, Wilfredo Romero, en rueda de prensa.

Su equipo no pudo reclamar. Había agotado sus 'challenges'.

"Si no le quedan revisiones al equipo, si ha agotado sus dos revisiones, solamente con un batazo de posible jonrón, los árbitros en el terreno pueden pedir que se chequee el jonrón (...) o en casos de revisión de conteo, bateador fuera de turno o violaciones de reglas", aclaró Bauzá.