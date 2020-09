Un Torneo de Béisbol Mayor con fanáticos

Por supuesto que me refiero particularmente a los estadios Remón Cantera de Aguadulce y Roberto Flaco Bala Hernández (Las Tablas), las dos sedes asignadas al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, evento que se pondrá en marcha el 9 de octubre próximo.

Hago la salvedad que está claro en que el MINSA autorizó la apertura de las actividades deportivas sin fanáticos y con un protocolo sanitario de obligatorio cumplimiento. Desde luego incluyendo el béisbol.

También tengo claro que no es fácil llevar adelante esta posibilidad, sin embargo, no perdemos nada con hacer el intento así como se ha hecho en otros escenarios, por citar uno, las grandes ligas.

Hablemos de poner un límite de 500 personas por partido, cumpliendo con todas las normas sanitarias y de seguridad en cada estadio.

Aunque es un poquito complicado más que todo por los controles que hay que establecer, me parece una buena idea y no veo la razón para no hacer las consultas del caso.

A diferencias de otros deportes de conjunto, en el béisbol no hay tantos contactos y se puede prevenir el contagio del virus COVID-19.

Hasta ahora las medidas que se han tomado dentro de la Burbuja sanitaria están bien, con excepción de los problemas surgidos en el estadio Remón Cantera de Aguadulce en donde se identificó un brote de coronavirus.

Allí pienso que fallaron en el protocolo puesto que no sellaron la Burbuja sanitaria, para limitar la entrada y salida.

Entraban y salían, mucha gente, en las instalaciones del parque de pelota aguadulceño.

La idea de poner un pequeño grupo de fanáticos en los estadios, que me imagino también ha analizado la Fedebeis, es bien vista por algunos dirigentes locales.

Aunque subrayan que es un poco difícil que se lleve a cabo. Por ejemplo, el ingeniero Eduardo De Bello