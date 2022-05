La estrella de los Tampa Bay Buccaneers, de la NFL, tomó un bate e hizo un par de 'swings' en un parque de pelota, lo que deja en evidencia que mantiene cierta noción en la práctica del béisbol.

Brady no es ajeno a la pelota ya que, en 1995, fue seleccionado en la décimo octava ronda del draft amateur de las Grandes Ligas por el desaparecido equipo, Expos de Montreal. No obstante él optó por jugar al football americano y el resto es historia.

En sus años de preparatoria, Brady jugó como receptor y los Expos lo seleccionaron directamente de la escuela secundaria.

Got some cuts in this morning. Wonder if that Expos offer is still on the table… pic.twitter.com/uloP04RjHX