A las 5:17 p.m. en Tokio—es decir, 17:17, en honor al número de Ohtani con los Angelinos—la torre lució un brillante rojo y un mensaje de felicitación a Ohtani.

The Tokyo Tower in Japan shined bright to celebrate Shohei Ohtani's unanimous MVP Award. pic.twitter.com/67jg4kBM5Q