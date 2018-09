Stephen Curry hace lanzamiento de honor en juego de liga japonesa de béisbol

Curry se puso a prueba hace poco previo a un partido de los Yomiuri Giants del béisbol japonés.

Con un guante azul y amarillo -- los colores de los Warriors - y vistiendo una camiseta de los Giants, Curry tiró un strike:

Al parecer, Curry sabe hacer de todo.

Texto: Michael Clair (Cut4)

#NBA │ @StephenCurry30 Might Have The Best First Pitch We’ve Ever Seen ⚾️ 🔥 pic.twitter.com/hJ5S3EPuZg