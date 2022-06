Por TVMAX



La selección nacional de béisbol Sub-15 de Panamá tendrá que enfrentar a cinco países en el Campeonato Premundial que se disputará en Venezuela del 3 al 12 de junio.

El equipo panameño debutará el viernes 3 de junio ante República Dominicana a las 9:00 a.m.

El sábado 4 la escuadra canalera se enfrentará a el local Venezuela, a las 12:00 mediodía, el domingo Panamá descansará; el lunes 6 la contienda será contra Puerto Rico, desde las 9:00 a.m.; el martes 7 se medirá a Colombia, a las 9:00 de la mañana y el miércoles 8 va ante Cuba, para cerrar su participación en la ronda de todos contra todos.

Las semifinales cruzadas de los clasificados 1 vs. 4 y 2 vs. 3 están pactadas para el viernes 10 de junio a las 9:00 a.m. y 12:00 mediodía, respectivamente y la gran final será el domingo.

La cita premundial se disputará solo con seis países, luego que Brasil, Honduras e Islas Vírgenes decidieron no participar, situación que obligó a rehacer el calendario de juegos.

"Tenemos que ir paso a paso y más ahora que es un torneo de seis países, pero eso no cambia la meta que nos planteamos desde el día uno que arrancaron los entrenamientos y esa es volver a pelear por el título del Campeonato Premundial", declaró el manager del equipo panameño Audes De León.

Para el director, el objetivo del conjunto nacional es es disputar la gran final, así como lo hizo en Playa del Carmen, México, en el 2019, cuando se peleó la medalla de oro contra Estados Unidos, la potencia de la región y del mundo.

El grupo partió del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá a las 2:00 a.m., aterrizó en Caracas, Venezuela, a las 5:00 a.m., luego esperó cuatro horas por un autobús, a las 9:00 a.m. salió rumbo a Valencia, llegó a las 11:40 de la mañana y después de almorzar se instaló en el exclusivo Hotel Cristal Park.

Texto: FEDEBEIS