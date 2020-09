Ronald Acuña Jr. regresa y empata récord de los Bravos con jonrón

Acuña empalmó su décimo séptimo jonrón abriendo juego en el primer inning del primero de dos partidos ante los Nacionales en el Truist Park el viernes. Con dicho batazo, el jardinero venezolano igualó el récord de la franquicia establecido por el dominicano Felipe Rojas Alou, quien fungió como primer bate de los Bravos de 1964 a 1969.

Alou fijó el récord de la franquicia de cuadrangulares abriendo juego (17) en 633 encuentros por los Bravos como primer bate. Acuña igualó dicha marca el viernes en apenas su compromiso número 209 como primer bate de Atlanta.

